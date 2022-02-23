Швейцария высказалась за продолжение работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Швейцария считает, что мониторинговая миссия ОБСЕ должна продолжить свою работу в Донбассе. Об этом заявило швейцарское правительство (Федеральный совет) по итогам состоявшегося в среду заседания.

"Швейцария продолжает мобилизовывать свои усилия в пользу мирного решения конфликта на востоке Украины. Она поддерживает усилия, прилагаемые как ОБСЕ, так и специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального совета. Швейцария "выступает также за то, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ), являющаяся по своей природе гражданской и невооруженной, могла продолжать выполнять свой мандат". Члены миссии из числа швейцарских граждан "продолжают участие [в ней] на месте", отметило правительство. "В условиях кризиса как никогда важно, чтобы СММ могла продолжать действовать в качестве гражданской и невооруженной миссии, чтобы иметь возможность предоставлять объективную информацию о ситуации в сфере безопасности на месте", - констатировали в Берне.

Правительство Швейцарии также заявило, что осуждает признание Россией независимости "самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик". "Швейцария не признает независимость этих регионов" и считает, что они "по-прежнему являются частью украинской территории".

На заседании правительства в среду также был рассмотрен вопрос о возможных санкциях против России за признание ДНР и ЛНР. Федеральный совет не принял окончательного решения на этот счет. Он подчеркнул, что, прежде чем принять решение, "проанализирует природу санкций", объявленных рядом западных стран. Берн "хочет избежать использования Швейцарии в качестве площадки для обхода санкций, принятых ЕС", пояснил Федеральный совет. В настоящее время швейцарские власти "находятся в контакте с несколькими государствами в целях обмена информацией о нынешней ситуации".

В заявлении Совета ЕС, распространенном ранее в среду, говорилось, что Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.