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Госдеп утверждает что Москва препятствует работе дипломатов США в России

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Вашигтон настроен на поддержание дипломатических связей

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Россия препятствует работе американских дипломатов в Москве, хотя Вашигтон настроен на поддержание дипломатических связей. С таким утверждением на брифинге в среду выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Российская Федерация даже в последние дни на ненужной и невынужденной основе обостряет двусторонние вызовы в отношении нашего дипломатического персонала в Москве <...>. Мы полагаем, что коммуникация, возможность обмена сообщениями становится еще важнее во время великого кризиса", - сказал он.

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