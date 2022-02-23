Госдеп утверждает что Москва препятствует работе дипломатов США в России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Россия препятствует работе американских дипломатов в Москве, хотя Вашигтон настроен на поддержание дипломатических связей. С таким утверждением на брифинге в среду выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Российская Федерация даже в последние дни на ненужной и невынужденной основе обостряет двусторонние вызовы в отношении нашего дипломатического персонала в Москве <...>. Мы полагаем, что коммуникация, возможность обмена сообщениями становится еще важнее во время великого кризиса", - сказал он.