Госсекретарь США обсудил с главой МИД Британии координацию по санкциям против России

ТАСС, 23 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс координацию по вопросу введения санкций против РФ. Об этом в среду сообщает пресс-служба Госдепа.

В сообщении отмечается, что главы дипломатических ведомств "обсудили обширную двустороннюю координацию по разработке и введению быстрых и жестких экономических мер против России".

Блинкен также осудил признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил о поддержке территориальной целостности Украины и ее суверенитета.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть также погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.