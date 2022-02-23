США перебросят до 800 военных из Италии в страны Балтии

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми самолетов F-35 из Германии на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден во вторник дал Пентагону указание передислоцировать часть сил США в Европе. "В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", - сказал Кирби. Он добавил, что из Германии на восточный флаг НАТО будут переброшены восемь самолетов F-35 и дивизион штурмовой авиации в составе 20 вертолетов AH-64. Группа из 12 вертолетов AH-64 будет перемещена из Греции в Польшу.

Пресс-секретарь Пентагона отказался сообщить, кто, по мнению Пентагона, стоит за новой кибератакой на Украине.

"Я не думаю, что мы в том положении, чтобы говорить об атрибуции этих нарушений", - сказал Кирби. При этом он отметил, что США предоставляют Украине помощь в вопросах, связанных с обеспечением кибербезопасности.

Ранее в этот же день вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что сайты украинских госорганов подверглись новой DDoS-атаке.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.