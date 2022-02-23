Псаки: США привержены расширению экономической и гуманитарной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США продолжат предоставлять финансовую и экономическую помощь Украине, хотя новых конкретных планов пока нет. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня я не могу объявить о чем-то конкретном, но мы по-прежнему будем крупным поставщиком финансовой и экономической помощи Украине", - сказала она.

США могут продать часть нефти из своих резервных запасов для минимизации воздействия санкций против России и ситуации вокруг Украины на мировой рынок энергетики, заявила Псаки.

"Мы сосредоточились на том, чтобы предпринять все возможные шаги, в сотрудничестве с нашими коллегами и партнерами, для минимизации последствий (санкций США - прим. ТАСС) на мировой рынок энергетики", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как скажутся американские ограничительные меры против РФ на мировой экономике и благосостоянии граждан США.

Псаки при этом не исключила, что с данной целью США могут выставить на продажу дополнительные объемы нефти из своего резерва. "Безусловно, это одна из опций, которые находятся на рассмотрении", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.