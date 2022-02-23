Пентагон считает, что войска РФ прибывают на контролируемую ДНР и ЛНР территорию

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Пентагон считает, что российские войска прибывают на подконтрольную Донецкой и Луганской народным республикам территорию, однако не выходят за пределы ее границ. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы определенно полагаем, что дополнительные российские силы прибывают в этот регион, но не выходят за его пределы, это то, что мы видим", - сказал он.

Кирби добавил, что в Пентагоне "не могут подтвердить с какой-либо значительной точностью численность войск и их состав и возможности".

Пентагон не ожидает, что дополнительные силы США будут размещены на восточном фланге НАТО на постоянной основе. Как пояснил Кирби, нынешнее перемещение является ротационным.

"На данный момент мы не собираемся расширять постоянное базирование на восточном фланге НАТО", - заявил он. "Сейчас речь идет о краткосрочном, временном [размещении войск] на ротационной основе", - указал пресс-секретарь Пентагона.

Пентагон не видит признаков того, чтобы каналы коммуникации между военными США и РФ закрылись, не исключает новых контактов по этой линии в будущем, если это будет необходимо, заявил Кирби.

"Мы не видели никаких признаков, указывавших бы на то, что эти каналы коммуникации <...> закрылись", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Я не могу сегодня рассказать или объявить ни о каких дополнительных телефонных разговорах, но мы не видели никаких признаков того, что такого взаимодействия не будет, если оно понадобится", - добавил Кирби.

Пентагон не исключает новых контактов между военными США и РФ в дальнейшем.