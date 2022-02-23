Службы безопасности Британии готовятся к последствиям введения санкций против России

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Службы безопасности и разведывательные структуры Великобритании готовятся к последствиям введения Лондоном санкций против Москвы. Об этом заявила в среду глава МВД королевства Прити Пател.

"Думаю, справедливо будет сказать, что сейчас мы, откровенно выражаясь, находимся в состоянии открытого конфликта [с РФ], по праву критикуя и призывая [президента РФ Владимира] Путина прекратить всю деятельность вокруг Украины, что будет иметь для нас последствия, - сказала Пател, слова которой приводит агентство PA - Существуют реальные риски, в связи с чем мы, безусловно, усиливаем все необходимые меры внутри страны".

Пател выступила с утверждениями о том, что РФ ранее предпринимала попытки вмешаться в демократические процессы в странах Запада и якобы организовывала кибератаки, что вынуждает Лондон "вести большую работу", направленную на обеспечение безопасности страны, в которой ведущую роль играют спецслужбы.

На прошлой неделе Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил британские организации и бизнес о якобы существующей угрозе хакерских атак со стороны России, указав при этом, что пока не располагает данными "о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций из Соединенного Королевства в свете ситуации на Украине".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В связи с признанием Москвой суверенитета ДНР и ЛНР Великобритания 22 февраля объявила о том, что замораживает активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. Глава МИД королевства Лиз Трасс пообещала также применить санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и ввести запрет на ведение бизнеса с этими территориями. В случае эскалации она пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в РФ, применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли, чтобы попытаться изолировать РФ от глобальной экономики.