В ЛНР заявили, что спецслужбы Украины пытались получить данные о мобилизации в республике

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Украины предприняли попытку получить данные о мобилизации в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает Генеральная прокуратура ЛНР.

"В ходе проведенных Министерством госбезопасности (МГБ) оперативных мероприятий задокументированы факты рассылки якобы от имени Генеральной прокуратуры, МГБ и МВД республики сообщений с электронной почты в адрес государственных органов и субъектов хоздеятельности, содержащих скан-копии запросов о получении информации относительно мобилизационных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что "в действительности эти запросы рассылались спецслужбами Украины с целью дестабилизации ситуации в ЛНР и дискредитации ее государственных органов". В случае получения таких запросов Генпрокуратура просит незамедлительно сообщать об этом в ведомство или в МГБ.

В Генпрокуратуре также отметили, что "отдельные должностные лица, поддавшись провокации, передали запрашиваемые сведения, разгласив таким образом государственную тайну, по данным фактам проводится расследование".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Вечером 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию, а 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.