США надеются, что премьер Пакистана озвучит в Москве несогласие с политикой РФ по Украине

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются на то, что премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе своего визита в Москву будет озвучивать несогласие с политикой РФ по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы, конечно же, в курсе этой поездки. <...> Мы считаем, что это обязанность каждой ответственной страны в мире - озвучивать обеспокоенность, озвучивать несогласие с тем, что, судя по всему, [президент РФ Владимир] Путин планирует относительно Украины. Мы довели до Пакистана нашу позицию, касающуюся дальнейшего возобновления вторжения России на Украину, и мы также довели до их сведения наши усилия, направленные на то, чтобы следовать по пути дипломатии, а не по пути войны", - утверждал он.

Прайсу был также задан вопрос, не считают ли в Вашингтоне, что выбор пакистанским премьером именно этого времени для визита в Москву можно расценивать как косвенную поддержку политики РФ. "Вам следует спросить их, правительство Пакистана. Я не в том положении, чтобы давать оценку выбора времени для поездки иностранного коллеги в другую страну", - ответил на это представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В повестке встречи будут в том числе вопросы двусторонних отношений и региональные темы.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.