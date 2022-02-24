ОАЭ внесли одно физическое лицо и пять компаний в список тех, кто поддерживает терроризм

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) внесло одно физическое лицо и пять компаний в список тех, кто поддерживает терроризм. Об этом сообщило в среду государственное Информационное агентство ОАЭ со ссылкой на решение кабмина.

"Постановлением № 13 от 2022 года одно физическое и пять юридических лиц внесены в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Решение принято в рамках стремления ОАЭ выявлять и разрушать сети, связанные с финансированием терроризма и имеющие отношение к этой деятельности", - подчеркивается в тексте.

В приведенном перечне указаны физлицо Абдо Абдулла Абдель Ахмед, компании, занимающиеся денежными переводами и обменом валюты ("Аль-Алямия-экспресс" и "Аль-Хада"), специализирующаяся на экспорте и импорте фирма "Муаз Абдулла", грузовые компании Peridot Shipping & Trading и IMO-9109550.

В соответствии с документом всем регулирующим органам ОАЭ предписано отслеживать и выявлять всех, кто имеет отношение к деятельности указанных лиц и организаций, а также принимать необходимые меры в соответствии с действующим законодательством страны, включая замораживание всех финансовых активов.

Как уточняется в постановлении, все перечисленные компании и физлицо подозреваются в финансовой поддержке йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое "использовало полученные средства для нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры".

17 января хуситы осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов компании пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения. После этого мятежники еще несколько раз пытались осуществить атаки, однако, как сообщало Минобороны ОАЭ, все они были успешно предотвращены.