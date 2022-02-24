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Белый дом отказался уточнить, помогают ли США Украине с охраной Зеленского

Вашингтон продолжит взаимодействовать с президентом Украины в непубличном порядке, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Администрация США отказалась уточнить, оказывает ли Вашингтон содействие Киеву в охране президента Украины Владимира Зеленского.

Вопросы на эту темы были заданы в среду пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки на ее регулярном брифинге для журналистов. У официального представителя американского лидера поинтересовались, в частности, какую роль играют Соединенные Штаты в обеспечении безопасности Зеленского. "Не буду вдаваться в детали наших переговоров и взаимодействия по поводу безопасности с президентом Украины, который остается в Киеве и продолжает руководить страной", - ответила Псаки.

Она, по сути, отклонила дополнительную просьбу пояснить, считает ли американское правительство себя в какой-то степени ответственным за охрану Зеленского. "Мы продолжим взаимодействовать с ним в непубличном порядке. Я не собираюсь излагать детали этого или приводить дальнейшие комментарии", - заявила представитель Белого дома.

Теги
УкраинаСШАПсаки, ДженЗеленский, Владимир Александрович
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