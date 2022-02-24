Румыния получила просьбы о помощи для возможной эвакуации с Украины от 23 стран

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил в среду, что его страна получила от 23 государств просьбы оказать поддержку для возможной эвакуации их граждан с Украины.

"Мы получили запросы от многих государств помочь в эвакуации их граждан или миссий, - сказал он в интервью телеканалу Digi24. - До настоящего времени мы получили запросы от 23 государств и от ОБСЕ, например, для возможной эвакуации наблюдателей, которые ведут мониторинг в особенности на востоке Украины".

"Ясно, что <...> на востоке Украины, то есть в провинциях, которые признаны так называемыми государствами, есть российское военное присутствие, - утверждал Ауреску. - Есть уже чрезвычайно значительное российское военное присутствие вокруг Украины, на всех границах Украины. <...> Таким образом, мы можем ожидать агрессивных намерений, но надеемся, что этого не произойдет".

Глава МИД сообщил, что из посольства Румынии в Киеве были вывезены члены семей дипломатов и сокращен технический персонал. "В посольстве в Киеве у нас сейчас остается 15 человек, оно вполне функционально".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.