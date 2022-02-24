Посол США в Афинах сообщил об отправке в скором времени 12 вертолетов из Греции в Польшу

АФИНЫ, 24 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 американских вертолетов будут в ближайшие дни переброшены из Греции в Польшу для усиления безопасности в странах, близких к Украине. Об этом сообщил в четверг на встрече с местными журналистами посол США в Греции Джеффри Пайетт.

По словам дипломата, которые приводит греческий телеканал Skai, Пентагон объявил, что "12 вертолетов AH-64 Apache будут переброшены с базы в греческом Волосе в Польшу в ближайшие дни". Посол отметил, что США по-прежнему будут иметь часть этих сил в Греции, и выразил благодарность их командирам и солдатам за пребывание в Волосе, а также за предоставленную им возможность усилить свою готовность, участвуя в учениях с коллегами из греческих вооруженных сил.

Пайетт подчеркнул приверженность США НАТО и, в частности, статье 5, в которой закреплен принцип коллективной обороны альянса. В этом контексте посол отметил, что сотрудничество с Грецией в области обороны и безопасности в последние годы укрепилось, в основном за счет двух изменений в оборонном соглашении и расширения взаимного сотрудничества в военной сфере.

Дипломат также упомянул о передислокации американских войск в Европе, о которой во вторник вечером объявил президент США Джо Байден, чтобы укрепить доверие к сдерживанию и обязательствам США "в области безопасности в странах, близких к Украине, таких как Польша и страны Балтии".

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавляются четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). По сведениям греческой газеты "Ризоспастис", через порт Александруполиса в конце прошлого года проходила масштабная операция по переброске американской военной техники, включая боевые вертолеты и танки, для отправки в Болгарию и Румынию по железной и автомобильным дорогам.