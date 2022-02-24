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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В ЛНР сообщили, что вечером ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за 40 минут

Под огонь попали населенные пункты Раёвка, Золотое, Калиново, отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду с 21:20 по 21:55 совершили семь обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в ее представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Сообщается, что под огонь попали населенные пункты Раёвка, Золотое, Калиново, Калиновка, Голубовское и Санжаровка. При обстрелах применялись 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровое артиллерийское орудие, СПГ-9, АГС-17 и РПГ-7.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также к жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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