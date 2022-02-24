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Кризис на Украине

Постпред США в ООН заявила Кулебе о готовности быстро ответить на "агрессию" России

Тесная координация США и Украины на всех уровнях будет критически важной, отметила Линда Томас-Гринфилд

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече в среду с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердила готовность Вашингтона быстро ответить на любую дальнейшую "российскую агрессию". Об этом говорится в сообщении американской миссии при всемирной организации.

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Постпред США "подтвердила готовность в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами быстро и решительно ответить на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Томас-Гринфилд и Кулеба согласились, что тесная координация США и Украины на всех уровнях будет критически важной, в том числе в Нью-Йорке касательно "новых шагов в ООН".

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
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