Япония может собрать обломки ракет КНДР для дальнейшего изучения

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Японии рассматривают возможность сбора находящихся в Японском море обломков ракет КНДР с целью их последующего изучения. Об этом в четверг в ходе дебатов в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Если нам удастся собрать [обломки], то мы сможем заполучить техническую информацию. Есть вероятность того, что полученные таким образом данные смогут повысить оборонный потенциал нашей страны", - подчеркнул глава правительства.

В январе КНДР провела семь ракетных пусков, в том числе гиперзвуковой и баллистической ракеты средней дальности.