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Великобритания заявила, что не отступит от поддержки суверенитета Украины

Лондон будет поддерживать мир, процветание и демократическую свободу украинского народа, отметила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украину, заявила в среду постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.

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"Мы не отступимся от нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Вудворд добавила, что Великобритания будет поддерживать "мир, процветание и демократическую свободу украинского народа".

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