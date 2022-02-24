Великобритания заявила, что не отступит от поддержки суверенитета Украины

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украину, заявила в среду постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.

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"Мы не отступимся от нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Вудворд добавила, что Великобритания будет поддерживать "мир, процветание и демократическую свободу украинского народа".