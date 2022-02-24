СМИ: Абрамович не сможет получить британский вид на жительство, если за ним обратится

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский предприниматель Роман Абрамович не сможет получить вид на жительство в Великобритании, если за ним обратится. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила в четверг газета The Sun.

"Любой запрос [Абрамовича на получение вида на жительство] почти наверняка будет отклонен", - заявил собеседник издания.

При этом с 2003 года Абрамович является владельцем английского футбольного клуба "Челси". В 2018 году британские СМИ сообщали, что у него возникли трудности с въездом в Соединенное Королевство, так как его власти сначала долго рассматривали заявление предпринимателя на продление визы инвестора, а в итоге не стали это делать. После инцидента в Солсбери в марте 2018 года власти королевства инициировали пересмотр всех виз данного типа, выданных до 5 апреля 2015 года, когда требования к соискателям были значительно более низкими. Этот шаг был частью политики британского правительства по борьбе с отмыванием денег, однако неизвестно, что конкретно послужило причиной сложностей, возникших у Абрамовича с оформлением необходимых документов.

После того как предприниматель получил гражданство Израиля, ему больше не нужна виза для посещения Соединенного Королевства на срок менее полугода.

В связи с развитием ситуации вокруг Украины британские власти пообещали принять меры против "российских олигархов". 22 февраля под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь.