Глава британского МИД заявила об "ужасном акте агрессии" в отношении Украины

"Я решительно осуждаю ужасное, ничем не спровоцированное нападение, которое президент [России Владимир] Путин начал против людей Украины. Мы солидарны с Украиной и будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии", - написала она в Twitter в четверг.

В свою очередь постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд поддержала призыв США о принятии резолюции Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Украине. Она заявила, что специальная военная операция России на Украине ничем не вызвана, неоправданна и должна быть остановлена.

"Это ничем не вызвано и не оправдано. Это мрачный день для Украины и для принципов ООН", - сказала Вудворд, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. "Мы и наши партнеры ясно заявили, что за действия России будут последствия. Мы полностью поддерживаем призыв США о принятии резолюции СБ ООН. Этот совет должен сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и поддержать Устав ООН", - заявила дипломат.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".