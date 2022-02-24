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Военная операция на Украине

ЕС решительно осуждает неоправданное нападение России на Украину

ЕС решительно осуждает неоправданное нападение России на Украину - глава Еврокомиссии.

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Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
Глава британского Минобороны назвал действия РФ "неприкрытой агрессией"
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