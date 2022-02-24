Глава британского Минобороны назвал действия РФ "неприкрытой агрессией"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал военную операцию России на Украине "неприкрытой агрессией".

"Российская федерация сегодня еще сильнее нарушила суверенитет Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Никого не одурачили провокации Кремля и его попытки представить ситуацию в ложном свете", - написал Уоллес в "Твиттере" в четверг.

"Это неприкрытая агрессия против демократической страны, которая посмела выразить иное устремление, нежели чем быть безвольным соседом России. Никто не должен забыть этот день", - выступил с утверждением британский министр.