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Военная операция на Украине

Британский МИД рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Украину

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны немедленно покидать Украину при наличии возможности сделать это без риска для жизни и здоровья. Как говорится в сообщении, размещенном в четверг утром на сайте ведомства, если такой возможности нет, британцам следует оставаться дома и не подходить к окнам.

"Россия объявила о начале военной операции на Украине. Поступают многочисленные сообщения о военных действиях. Мы рекомендуем британским гражданам немедленно покинуть Украину, если, по вашим оценкам, это возможно сделать безопасно, и следовать рекомендациям украинских властей пока вы остаетесь на территории Украины, - говорится в документе. - Если вы находитесь в районе ведения военных действий и не можете покинуть его безопасным путем, вам следует оставаться внутри помещений, вдалеке от окон и пристально следить за развитием событий, которое может дать возможность безопасно покинуть страну".

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Военная операция на Украине
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