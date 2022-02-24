Британский МИД рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Украину

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны немедленно покидать Украину при наличии возможности сделать это без риска для жизни и здоровья. Как говорится в сообщении, размещенном в четверг утром на сайте ведомства, если такой возможности нет, британцам следует оставаться дома и не подходить к окнам.

"Россия объявила о начале военной операции на Украине. Поступают многочисленные сообщения о военных действиях. Мы рекомендуем британским гражданам немедленно покинуть Украину, если, по вашим оценкам, это возможно сделать безопасно, и следовать рекомендациям украинских властей пока вы остаетесь на территории Украины, - говорится в документе. - Если вы находитесь в районе ведения военных действий и не можете покинуть его безопасным путем, вам следует оставаться внутри помещений, вдалеке от окон и пристально следить за развитием событий, которое может дать возможность безопасно покинуть страну".