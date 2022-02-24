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Военная операция на Украине

В ГСЧС Украины заявляют о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в нескольких областях.

По данным опубликованным в телеграм-канале ведомства, произошло возгорание на складе боеприпасов селе Ольшаница в Киевской области и на двух военных складах в Днепропетровской области. Также зафиксированы возгорания на складе горюче-смазочных материалов в одной из военных частей Хмельницкой области, на военных складах Полтавской и Черкасской областей.

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Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
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