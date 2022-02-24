Польша просит НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса о консультациях из-за угрозы

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польша просит НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса о консультациях в случае угрозы безопасности. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Нашему постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск 4 статьи [договора о НАТО] для общего мониторинга ситуации", - сказал он, подчеркнув, что "такая заявка уже была подана".

По словам Мюллера, в 08:30 (10:30 мск) в НАТО пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь, Польша рассчитывает на усиление НАТО на восточном фланге. "Мы ожидаем принятия таких решений", - указал он.

"Также сегодня поздним вечером встречаются все лидеры ЕС. Мы будем добиваться введения далекоидущих санкций против России", - добавил Мюллер, назвав среди потенциальных шагов блокаду торговли между странами, запрет перемещения людей из числа руководства, блокаду финансовых систем.

Четвертая статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности. Власти Польши ранее информировали, что обсуждают с союзниками запуск этого механизма в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.