Посол Украины в ФРГ снова призвал Германию передать Киеву вооружения

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз обратился к Германии с призывом предоставить его стране вооружения и боеприпасы. Об этом он заявил в четверг в эфире радиостанции РББ-Инфорадио (RBB-Inforadio).

"Сейчас для Германии настало время проснуться", - утверждал дипломат. Он призвал ввести против России немедленно "адские санкции". "Сейчас важно нам помочь, а не утешать словами солидарности", - сказал Мельник. По его мнению, "на Западе, в том числе в Германии, игнорировали все предупреждения [украинской стороны]".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что ими неоднократно подчеркивалось.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.