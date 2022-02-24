Грузия солидарна с Украиной и призывает всех остановить военную операцию

"Грузинская нация шокирована агрессией России в отношении Украины. Мы солидарны с украинским народом и призываем всех остановить военную операцию", - написала грузинский лидер в четверг в Twitter .

Ранее в четверг спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал международное сообщество остановить военную эскалацию. "К сожалению, война на Украине не была предотвращена. Мы еще раз призываем международное сообщество предпринять эффективные и решительные шаги, чтобы не допустить эскалации со стороны России в полномасштабный конфликт и обеспечить защиту международных норм" - написал Папуашвили в Twitter.

В аналогичном ключе высказался и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Мы призываем международное сообщество прибегнуть ко всем мерам для того, чтобы остановить явное нарушение международного порядка Россией и избежать последующей военной эскалации", - написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.