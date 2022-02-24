Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили какую-то войну против Украины - БелТА.
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не готовили "какую-то войну против Украины"
Военная операция на Украине
Главы МИД стран Балтии призвали к политической изоляции России
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали "срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку"
Читать полностью