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Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не готовили "какую-то войну против Украины"

Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили какую-то войну против Украины - БелТА.

Военная операция на Украине
Главы МИД стран Балтии призвали к политической изоляции России
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали "срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку"
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