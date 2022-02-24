Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не готовили "какую-то войну против Украины"

Военная операция на Украине

Главы МИД стран Балтии призвали к политической изоляции России

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали "срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку"

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