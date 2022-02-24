В войсках Южной Осетии объявили боевую тревогу из-за ситуации на Украине

"Вслед за тем, как Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, активизировались некоторые силы, на которые нельзя было не реагировать российской стороне. Считаю необходимым принятие следующих решений: министру обороны в 07:30 мной была объявлена боевая тревога. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой", - говорится в его заявлении.

Уточняется, что поручили организовать связь по взаимодействию и принятию решений по применению Вооруженных сил Республики Южная Осетия. Задачи, которые будут поступать от Министерства обороны РФ, будут распространяться и на Министерство обороны Южной Осетии. Личный состав министерства внутренних дел переводится на казарменное положение.