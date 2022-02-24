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Военная операция на Украине

В войсках Южной Осетии объявили боевую тревогу из-за ситуации на Украине

Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения, заявил президент республики Анатолий Бибилов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Боевая тревога объявлена в войсках Южной Осетии из-за ситуации на Украине, заявил журналистам в четверг президент республики Анатолий Бибилов.

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"Вслед за тем, как Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, активизировались некоторые силы, на которые нельзя было не реагировать российской стороне. Считаю необходимым принятие следующих решений: министру обороны в 07:30 мной была объявлена боевая тревога. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой", - говорится в его заявлении.

Уточняется, что поручили организовать связь по взаимодействию и принятию решений по применению Вооруженных сил Республики Южная Осетия. Задачи, которые будут поступать от Министерства обороны РФ, будут распространяться и на Министерство обороны Южной Осетии. Личный состав министерства внутренних дел переводится на казарменное положение.

Теги
РоссияЮжная ОсетияВоенная операция на Украине
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