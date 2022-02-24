Эмир Катара в беседе с Зеленским призвал к сдержанности все стороны конфликта на Украине

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провел в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого указал на важность того, чтобы все стороны конфликта в этой стране проявляли сдержанность. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на канцелярию главы эмирата.

"Сегодня утром Его Высочеству эмиру Тамиму бен Хамаду Аль Тани позвонил президент Украины господин Владимир Зеленский. Украинский лидер проинформировал эмира о последних событиях на украинской территории. В связи с этим Его Высочество призвал все стороны проявлять сдержанность и разрешать споры путем конструктивного диалога и дипломатическими методами, а также <...> не предпринимать ничего, что привело бы к дальнейшей эскалации", - подчеркивается в тексте.