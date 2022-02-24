Президент Литвы обратился к Путину с призывом вернуться к миру

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту РФ Владимиру Путину и к народу России с призывом остановить военные действия на Украине и вернуться к миру. Об этом он заявил журналистам после экстренного заседания в четверг Госсовета обороны.

"Хочу обратиться к президенту России и российскому народу: все еще можно остановить то, что началось. Можно вернуться к миру, избежать гибели невинных людей", - сказал он. По словам литовского лидера, это самое малое, что можно сделать в эти минуты.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.