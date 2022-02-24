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Джонсон выступит с обращением к Великобритании

Британский премьер-министр выступит с обращением к стране - телеканал.

Около 1 900 граждан Украины пересекли границу Молдавии
Пятеро из них попросили убежища
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