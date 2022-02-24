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Военная операция на Украине
Обновлено 

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел ВСУ в Еленовке

Ранее "в этом же регионе чуть не попала под огонь группа RT и Ruptly", сообщает RT
© AP Photo/Vitali Komar, архив

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Съемочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Еленовка. Соответствующие кадры были опубликованы в четверг в Telegram-канале RT.

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В сообщении также отмечается, что ранее "в этом же регионе чуть не попала под огонь группа RT и Ruptly".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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