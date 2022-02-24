Около 1 900 граждан Украины пересекли границу Молдавии

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Около 1 900 граждан Украины пересекли в четверг границу Молдавии, пятеро из них попросили убежища, заявила в ходе брифинга глава МВД Анна Ревенко.

"На этот час мы зарегистрировали около 1 900 граждан Украины, которые пресекли границу Молдавии. Это также целые семьи, пять человек попросили убежища", - сказала Ревенко.

Она отметила, что госорганы Молдавии работают в режиме ЧП, в четверг комиссия по чрезвычайным ситуация проведет заседание, на котором обсудит меры управления создавшимся кризисом.