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Военная операция на Украине

Около 1 900 граждан Украины пересекли границу Молдавии

Пятеро из них попросили убежища

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Около 1 900 граждан Украины пересекли в четверг границу Молдавии, пятеро из них попросили убежища, заявила в ходе брифинга глава МВД Анна Ревенко.

"На этот час мы зарегистрировали около 1 900 граждан Украины, которые пресекли границу Молдавии. Это также целые семьи, пять человек попросили убежища", - сказала Ревенко.

Она отметила, что госорганы Молдавии работают в режиме ЧП, в четверг комиссия по чрезвычайным ситуация проведет заседание, на котором обсудит меры управления создавшимся кризисом.

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