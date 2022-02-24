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Военная операция на Украине
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Лукашенко заявил, что Путин сказал ему, что расценит нападение на Белоруссию как на Россию

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что получил заверения президента России Владимира Путина в том, что российское руководство будет рассматривать нападение на Белоруссию как на Россию. Видеокадры с данными высказываниями Лукашенко распространил в четверг близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"У нас есть совместная группировка, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я говорю ему [президенту РФ] не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если что-то произойдет. Ответ [президента РФ]: "Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение или хоть один шаг через границу на территории Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВоенная операция на Украине
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