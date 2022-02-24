Армия Украины впервые с 2015 года обстреляла ЛНР из реактивной артиллерии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины впервые с 2015 года применяют реактивные системы залпового огня против сил Луганской Народной Республики. Об этом в четверг заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Подразделения Народной милиции продолжают спецоперацию по освобождению своих территорий, оккупированных Киевом. <...> Впервые с 2015 года Вооруженные силы Украины применили в отношении защитников Луганской Народной Республики реактивную артиллерию", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.