Лукашенко рассказал об обещании Путина расценить нападение на Белоруссию как на РФ

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что получил заверения президента России Владимира Путина в том, что российское руководство будет рассматривать нападение на Белоруссию как на Россию. Видеокадры с данными высказываниями Лукашенко распространил в четверг близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"У нас есть совместная группировка, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я говорю ему (президенту РФ - прим. ТАСС) не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если что-то произойдет. Ответ (президента РФ - прим. ТАСС): "Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение или хоть один шаг через границу на территории Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию", - сказал Лукашенко.