Вице-спикер ГД считает, что Запад не будет вмешиваться в военную операцию РФ на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Западные страны не будут вмешиваться в специальную военную операцию РФ на Украине, Киев для них всегда был лишь разменной картой. Об этом заявил в четверг вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Не может и не будет [Запад вмешиваться], потому что Украина для них была всегда разменной картой. Украиной они пытались нам, что называется, постоянно вставлять палки в колеса. Им страна не нужна", - сказал он.

Чернышов добавил, что проведение специальной военной операции - это "очень понятный сигнал тем, кто выстраивал агрессивные планы против России". "Уверены, что уничтожение военной базы украинского войска, которое было построено на идеалах нацизма и национализма, - это яркий знак для всех, что Россия снова в силе, никого не боится и будет смело и четко отстаивать свои интересы. Другого пути у нас не было, - указал он. - Долгие годы мы предлагали переговоры, проводили конференции, совещания, вот только западные партнеры не верили и нашей добротой всячески пренебрегали".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.