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Военная операция на Украине

Шольц выступит с заявлением на экстренном заседании Бундестага по Украине 27 февраля

Бундестаг обсудит "актуальную ситуацию" на Украине

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступит 27 февраля с правительственным заявлением на экстренном заседании Бундестага по Украине. Об этом сообщило в четверг агентство DPA  со ссылкой на письмо главы ведомства канцлера Вольфганга Шмидта на имя председателя парламента Бербель Бас.

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Военная операция на Украине.

Бундестаг обсудит "актуальную ситуацию" на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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