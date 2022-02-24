Лукашенко заявил, что скоро обсудит с Путиным поставки оружия для укрепления границ

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня-завтра переговорит с Владимиром Путиным по вопросу поставкам вооружений для укрепления западных рубежей.

"Вот мы сегодня-завтра переговорим с президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон, шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают", - заметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, Белоруссия хотела бы разместить на своей территории "Искандеры" и С-400 "Триумф". "Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления", - сказал Лукашенко.