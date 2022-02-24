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Военная операция на Украине

Офис президента Украины заявил, что запаса продуктов в магазинах хватит на 15-20 дней

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УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
В войсках Южной Осетии объявили боевую тревогу из-за ситуации на Украине
Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения, заявил президент республики Анатолий Бибилов
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