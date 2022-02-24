ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал созвать внеочередной саммит Североатлантического альянса. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Макрон предлагает созвать саммит НАТО как можно быстрее", - указывается в сообщении.

В нем отмечается, что пожелание о созыве такого совещания в связи с событиями на Украине высказано после консультаций "с партнерами и союзниками".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.