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Шольц: Россия совершила "серьезную ошибку", начав военные действия на Украине

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УкраинаГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииШольц, ОлафВоенная операция на Украине
Молния
Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила 72 военных объекта ВСУ
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