Посла России вызвали в МИД Великобритании

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин приглашен в МИД Великобритании, чтобы дать объяснения по поводу военной операции России на Украине. Об этом сообщила в четверг глава Форин оффиса Лиз Трасс.

"Я вызвала российского посла, чтобы он встретился со мной и объяснил незаконное, ничем не спровоцированное вторжение России на Украину", - написала Трасс. Она подтвердила, что Лондон введет против России новый пакет рестрикций.

"Мы введем жесткие санкции и объединим страны в поддержку Украины", - написала глава британской дипломатии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.