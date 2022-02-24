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Военная операция на Украине

В ПА ОБСЕ назвали операцию РФ на Украине нарушающей обязательства ОБСЕ

В бюро призвали Россию прекратить военную деятельность и пойти по пути дипломатического диалога

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) назвало операцию России на Украине "вооруженной агрессией, грубо нарушающую самые основные нормы международного права, а также принципы и обязательства ОБСЕ". Об этом говорится в заявлении ПА ОБСЕ

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Военная операция на Украине.

"Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ самым решительным образом осуждает продвижение российских военных на территорию Украины. Это представляет собой вооруженную агрессию, явно и грубо нарушающую самые основные нормы международного права, а также принципы и обязательства ОБСЕ. Напоминаем, что Российская Федерация взяла на себя обязательство отстаивать принципы, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, которые включают уважение суверенитета, воздержание от угрозы силой или ее применения, нерушимость границ, территориальную целостность государств, мирное урегулирование споров. и добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Нынешняя военная операция на Украине нарушает все эти принципы. Вторжение также противоречит обязательствам по Парижской хартии ОБСЕ 1990 года и Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, подписанным на саммите ОБСЕ 1994 года, а также Уставу ООН", - утверждается в сообщении.

В ПА ОБСЕ отмечают, что ситуация быстро развивается, бюро продолжает внимательно следить за событиями. "Наши мысли с гражданскими лицами, которые несут основную тяжесть военного конфликта и должны быть полностью защищены. Имея в виду этих гражданских лиц, мы призываем Россию прекратить свою военную деятельность и пойти по пути дипломатического диалога. ПА ОБСЕ продолжит поддерживать все необходимые посреднические усилия", - сказано в заявлении.

Сегодня ПА ОБСЕ собирается на зимнюю встречу, на пленарном заседании пройдут открытые дебаты на тему "Гарантии безопасности и неделимость безопасности в Европе: роль ОБСЕ".

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