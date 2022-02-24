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МИД Словакии заявил, что НАТО создаст на Востоке альянса структуры ВС, как в Прибалтике

МИД Словакии заявил, что НАТО создаст на Востоке альянса структуры ВС, как в Прибалтике - Рейтер.

Молния
Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила 72 военных объекта ВСУ
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