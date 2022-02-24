Власти Молдавии опровергли сообщения СМИ об атаке Украины с территории Приднестровья

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Молдавии опровергло появившиеся в четверг сообщения в социальных сетях и СМИ об атаке на Украину со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявила на брифинге глава МВД Молдавии Анна Ревенко, назвав эти сообщения "спекуляциями".

"Не хочу оперировать спекуляциями, которые появились в СМИ, к этому часу структуры МВД не получали подтверждения подобной информации", - прокомментировала министр информацию о возможной вовлеченности Тирасполя в спецоперацию на Украине. Сообщения об атаке Украины со стороны Приднестровья также опровергла и пресс-служба Министерства обороны Молдавии.

Ранее в молдавских Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что якобы со стороны Приднестровья в направлении Украины выпущены крылатые ракеты.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.