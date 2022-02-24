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Военная операция на Украине
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Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии

Глава ведомства предписал солдатам оставаться в своих расположениях, а также отменил отпуска и командировки военнослужащих

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии. Об этом оборонное ведомство сообщило в четверг на своем официальном сайте.

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"Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряженной ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести еще один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны", - указано в сообщении.

Солдатам предписано оставаться в своих расположениях. Отменены решения об отпусках и командировках. "Решение о введении следующей степени готовности является стандартной практикой в таких ситуациях", - подчеркнуло Минобороны Польши.

Блащак находится в постоянном контакте с военачальниками и министрами национальной обороны союзных стран. "Вооруженные силы Республики Польша адекватно отреагируют на ситуацию", - подчеркивается в сообщении.

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ПольшаВоенная операция на Украине
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