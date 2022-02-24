Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии. Об этом оборонное ведомство сообщило в четверг на своем официальном сайте .

"Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряженной ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести еще один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны", - указано в сообщении.

Солдатам предписано оставаться в своих расположениях. Отменены решения об отпусках и командировках. "Решение о введении следующей степени готовности является стандартной практикой в таких ситуациях", - подчеркнуло Минобороны Польши.

Блащак находится в постоянном контакте с военачальниками и министрами национальной обороны союзных стран. "Вооруженные силы Республики Польша адекватно отреагируют на ситуацию", - подчеркивается в сообщении.