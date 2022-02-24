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Генсек НАТО подтвердил, что созвал онлайн-саммит 25 февраля по Украине

Генсек НАТО подтвердил, что созвал онлайн-саммит 25 февраля по Украине.

Земмур: Франция должна инициировать договоренность с РФ о прекращении расширения НАТО
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