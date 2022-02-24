Евросоюз проведет переговоры по ситуации на Украине с G7 и НАТО в ближайшее время

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС проведут переговоры с главами стран G7 и НАТО, чтобы обсудить российскую специальную военную операцию. Как сообщается в опубликованном в четверг заявлении Евросовета, переговоры состоятся в ближайшее время.

"Мы координируем наши ответные действия с соседями и международными партнерами, включая НАТО и G7, лидеры которых вскоре встретятся", - говорится в заявлении.

Ранее о предстоящей встрече лидеров Евросовета и стран G7 сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.