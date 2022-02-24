Глава МИД Индии обсудил с Боррелем ситуацию на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар сообщил, что ему позвонил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, с которым он обсудил ситуацию на Украине и возможный вклад Нью-Дели в деэскалацию в этой стране. Об этом индийский министр сообщил в своем Twitter .

"Получил звонок от Жозепа Борреля. Обсудили тяжелую ситуацию на Украине и то, какой вклад может внести Индия в качестве усилий по деэскалации", - написал Джайшанкар.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.